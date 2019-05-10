Россия держит Сенцова в плену уже пять лет: в Киеве прошла акция

В Крещатом парке Киева к пятой годовщине ареста украинского политзаключенного Олега Сенцова высадили цветы, а рядом разместили таблички с именами остальных узников Кремля.

На клумбах парка высадили 800 цветов канн. Акцию устроили в поддержку флешмоба актрисы Риммы Зюбиной «Сажайте цветы, а не людей», передает Громадське.

Актриса назвала названия растений «канны» очень символической - «Сенцов режиссер, его место на съемочной площадке, и я желаю ему побывать в Каннах и получить свою награду».

Присоединился к акции также режиссер Ахтем Сеитаблаев, музыкант Андрей Хлывнюк, ученый Игорь Козловский. Сеитаблаев рассказал, что чувствует себя неравнодушным к судьбе политзаключенных, «настоящих мужчин и патриотов».

«То, что мы сейчас можем, это не молчать, постоянно говорить о том, что Кремль делает в Крыму с любой другой мыслью, которая не соответствует официальной линии Кремля», - сказал режиссер.

10 мая исполняется 5 лет со дня ареста Олега Сенцова. Большую часть этого срока украинские политзаключенные провели в тюрьмах России. Режиссер и активист Олег Сенцов, осужден на 20 лет по сфабрикованному делу, находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье. В 2018-м Олег 145 дней голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных России - тогда их было более 70 человек.