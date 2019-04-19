Россия отказалась прекратить стрелять по Донбассу на Пасху

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) не договорилась об объявлении перемирия на Донбассе на период пасхальных праздников. Россия отказалась поддержать инициативу Украины и взять ответственность за соблюдение тишины в Донбассе.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Шесть часов длилась скайп-конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу Пасхального перемирия. Безрезультатно», - сообщила она.

Перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в полдень.

«Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук обвинил в срыве договоренностей Россию и ее президента Владимира Путина, который не заинтересован в деэскалации и окончании войны на Донбассе. И нет ни одного сигнала, чтобы РФ готова была изменить позицию, наоборот, ждет ослабления Украины и все для этого делает», - подчеркнула вице-спикер парламента.