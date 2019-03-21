Российские прокуроры хотыт посадить украинца Гриба на 6 лет

Российские прокуроры просят суд посадить украинца Павла Гриба за решетку на шесть лет, сообщает российский юрист и политик Владислав Рязанцев.

Срок заключения предлагают отчислять по 25 августа 2017 года.

В Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону продолжается заседание по делу Павла Гриба несмотря на то, что парень плохо себя чувствует. Сегодня начались прения сторон.

К Грибу вызвали скорую, он жалуется на тошноту и боли.

Павла Гриба обвиняют в «терроризме». Статья, по которой проходит украинец, предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

По версии российского следствия, Гриб якобы склонял русскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить взрывчатку и взорвать школу. Девушка якобы не любила «учителей, учеников и всех россиян». Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Украинец Павел Гриб исчез в Минске 24 августа 2017 года, когда он поехал туда на встречу с девушкой. По словам юноши, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где «законно» оформили арест.