Российские силовики задержали еще троих татар, но уже в Ростове

В Ростове-на-Дону российские силовики задержали еще трех крымских татар., потому, что во время масштабных обысков в Симферополе 27 марта в Крыму их не было дома.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

Задержаны гражданские журналисты, стримеры орагнизации Осман Арифмеметов и Ремзи Бекиров, а также Владлен Абдулкадыров, который занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО.

Эту информацию подтверждает и российский журналист Антон Наумлюк.

«Остается неизвестным местонахождение Эдема Яячикова», - написал он.

Российские силовики 27 марта задержали 20 человек после серии обысков. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал девять крымских татар.

Их подозревают в причастности к деятельности религиозной организации «Хизб-ут-Тахрир», запрещенной в РФ. 28 марта, российский суд должен избрать меру пресечения для других задержанных.