Российское МВД: 86% жителей оккупированного Донбасса хотят получить российские паспорта

По данным представителей российского Министерства внутренних дел, 86% жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской области хотят получить российское гражданство.

Представител Министерства внутренних дел России по вопросам миграции Кирилл Адзинов рассказал, что на неподконтрольных Украине территориях якобы проводили опрос, пишет Интерфакс.

«Проводился соцопрос - 86% жителей «ЛНР» и «ДНР» хотят получить гражданство РФ», - отмечает представитель российского МВД.

Также он добавил, что в случае образования очередей в уже открытых центрах выдачи паспортов в Ростовской области будут оперативно открываться дополнительные.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Также, предствители европейских государств и США осудили указ Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.