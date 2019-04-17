Политика

С 7 по 13 апреля Порошенко потратил на выборы вдвое больше Зеленского

Мещерякова Ольга 17 апреля, 22:13

Промежуточные отчеты показывают, что Порошенко с 7 по 13 апреля потратил почти в два раза больше, чем Зеленский - 100 млн и 44,6 млн гривен соответственно. Возможно, все дело в оплате дебатов на НСК «Олимпийском».

Стоит отметить, что отчеты с 7 по 13 апреля не являются финальными - окончательные данные по затратам на кампанию оба кандидата покажут после выборов. В этих отчетах будет информация о расходах кандидатов от 14 до 21 апреля, сообщает общественное движение «ЧЕСНО» со ссылкой на промежуточные финансовые отчеты кандидатов, опубликованные Национальным агентством по вопросам противодействия коррупции.

Порошенко финансирует кампанию самостоятельно. В «ЧЕСНО» добавили, что, с учетом затрат первого тура, президент потратил уже более полумиллиарда гривен.

«Кампанию Владимира Зеленского во втором туре на 100% финансировала партия «Слуга народа». Всего в период от 7 до 13 апреля она перечислила в избирательный фонд Зеленского 45 миллионов гривен. За оба тура выборов кандидат официально насобирал около 147 миллионов», - говорится в отчете активистов.

Во втором туре Зеленский и Порошенко большинство денег из избирательных фондов отдают на телевизионную рекламу. Оба кандидата оплатили по 16 миллионов гривен за телерекламу на ТРК «Украина».

Также Порошенко заплатил 540 тысяч 170 гривен ГП «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» за ведение там предвыборной агитации. Вероятно, это была оплата за мероприятие с его участием, которое состоялось в воскресенье, 14 апреля.

14 апреля Порошенко организовал проведение дебатов на НСК «Олимпийский», однако Зеленский так и не появился. В штабе Зеленского назвали это митингом Порошенко и заявили, что ждут его на «Олимпийском» 19 апреля в 19:00.

17 апреля штаб кандидата в президенты Петра Порошенко попросил Центризбирком внести изменения в положение о порядке проведения дебатов на выборах 2019, чтобы президент успел принять участие в дебатах на НСК «Олимпийский» и на Общественном телевидении.

 

 

С 7 по 13 апреля Порошенко потратил на выборы вдвое больше Зеленского
17 апреля
Промежуточные отчеты показывают, что Порошенко с 7 по 13 апреля потратил почти в два раза больше, чем Зеленский - 100 млн и 44,6 млн гривен соответственно. Возможно, все дело в оплате дебатов на НСК «Олимпийском»...
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