Садовый не против стать премьером при новом президенте

Лидер партии «Самопоміч», мэр Львова Андрей Садовый заявил, что готов стать премьер-министром при президенте Владимире Зеленском.

При этом он уточнил, что это возможно только в случае, если его поддержит парламент, пишет Delo.ua.

«Работать я готов. Но я готов работать, имея легитимность. Если есть поддержка большинства в парламенте, ты можешь сделать много. А когда ты приходишь и работаешь в оппозиции, то получается, что ты можешь предлагать идеи, но они не будут реализованы», - сказал Садовый.

Он добавил, что «Самопомощь» планирует участвовать в парламентских выборах и хочет увеличить количество своих представителей в Верховной Раде.

Напомним, 23 апреля были опубликованы окончательные результаты выборов президента Украины: Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов. Во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский получил 73,22%, а его оппонент и действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45%.