Садовый снялся с выборов в пользу Гриценко

Мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента, поэтому я принял решение: я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - сказал Садовый, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что в начале следующей недели намерен подписать с Гриценко публичное соглашение, в котором будут прописаны важные принципы.

"Принципы в отношении обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы по отношению к оккупированным территориям, о чистоте кадровой политики", - отметил Садовый.

В свою очередь кандидат в президенты Анатолий Гриценко поблагодарил Садового за такое решение.

"Психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение. Победное решение! Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу", - написал Гриценко на своей странице в Facebook после заявления Садового.