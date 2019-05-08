Савченко хочет возглавить МИД, или Минобороны, чтоб пригодиться Зеленскому

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что готова стать главой Министерства иностранных дел или Министерства обороны.

Савченко считает, что может быть полезна новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому как руководительница какого из этих ведомств.

Она отметила, что сейчас лично не общалась с Зеленским, однако вела переговоры с представителями его команды.

Ранее Савченко в кулуарах Верховной Рады уже заявляла, что не уйдет в оппозицию к Владимиру Зеленскому.

«Я увидела в программе Зеленского то, что должно быть. Я считаю, что это нужно поддержать. Есть еще очень много вещей, которые нужно в стране уладить, сбалансировать, чтобы получилась та ситуация, к которой мы стремимся. Я не буду становиться в оппозицию», - сказала она.

Нардепа Надежду Савченко вместе с главой организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном освободили из-под стражи в ночь на 16 апреля.

7 мая Броварской горрайонный суд перенес заседание по делу депутата Надежды Савченко и экс-руководителя центра освобождения пленных Владимира Рубана из-за неявки защитников Рубана. Суд решил отложить заседание на 31 мая: «учитывая тяжесть преступления» наличие защитников обязательна.

Справка. Савченко обвиняют в попытке свержения конституционного строя, посягательстве на жизнь президента Украины, подготовке террористического акта, содействии деятельности террористической организации и незаконном владении оружием. Все это тянет на пожизненное заключение.

Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору, подготовке теракта, содействии «ДНР» и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору. Кроме того, Рубану объявиняют по ст. 109 (заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти) УК Украины.