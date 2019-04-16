Савченко пообещала не становиться оппозиционером при Зеленском

Народный депутат Надежда Савченко в кулуарах Верховной Рады заявила, что не уйдет в оппозицию к Владимиру Зеленскому.

«Я увидела в программе Зеленского то, что должно быть. Я считаю, что это нужно поддержать. Есть еще очень много вещей, которые нужно в стране уладить, сбалансировать, чтобы получилась та ситуация, к которой мы стремимся. Я не буду становиться в оппозицию», - сказала она.

Савченко отметила, что продолжит работать в парламенте народным депутатом и в дальнейшем останется в политике.

«Я буду не одна, у меня есть моя команда. Это политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», - отметила она.

Надежда Савченко 23 апреля впервые пришла в Верховную Раду после того, как ее освободили из-под стражи 16 апреля.

Следствие обвиняет ее вместе с главой организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном в попытке государственного переворота. Дело сейчас слушается в суде. Следующее заседание состоится 7 мая.