СБУ: Мангер дважды отказался давать показания

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер уже дважды отказался давать показания на допросах.

В ходе судебного заседания Мангер неоднократно подчеркивал готовность дать показания следствию по поводу предъявленного ему подозрения, а также выдвинутой им версии о якобы причастности сотрудника спецслужбы Данила Доценко. Кроме того, он согласился пройти экспертное исследование с использованием компьютерного полиграфа, передает пресс-центр СБУ.

«Однако, 15 февраля 2019 года во время проведения допроса в качестве подозреваемого, Мангер никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст. 63 Конституции Украины. Более того, 20 февраля 2019 на предложение следователя дать показания по поводу подозрения Мангер, ссылаясь на надуманные, по мнению органов следствия, причины, повторно отказался их давать», - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В СБУ подчеркнули, что позиция подозреваемого Мангера противоречит сделанным им заявлениям во время судебного разбирательства.

Ранее Мангер заявил, что убийство Екатерины Гандзюк заказал генерал СБУ Даниил Доценко, который к 2018 году возглавлял в Херсонскую СБУ. В Службе безопасности Украины назвали эти обвинения полным абсурдом.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой Екатерину Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны 6 человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. 12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по делу об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по кличке Москаль-младший. По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко». 10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

28 января 2019 года на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в ГПУ, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери. «Сейчас официально объявлен в розыск организатор убийства, криминальный авторитет Москаленко, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи», - сказал отец Гандзюк.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера. Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.