Политика

СБУ поймала российского диверсанта, который взорвал авто украинского разведчика

Мещерякова Ольга 17 апреля, 14:22

Человек, который закладывал взрывчатку под автомобиль сотрудника украинской разведки и подорвался сам, жив и арестован - это гражданин России Алексей Комаричев. Ранее Генпрокуратура сообщала, что подрывник умер в больнице.

По словам председателя СБУ Василия Грицака, одна и та же диверсионная группа причастна и к этому взрыву, и к убийству руководителя спецназовцев ГУР Максима Шаповала, который погиб от взрыва авто 27 июня 2017 года в Киеве.

«Оба теракта спланированы, профинансированы, и организованы непосредственно российскими спецслужбами. Это были совместные операции Федеральной службы безопасности РФ и Главного управления Генштаба ВС РФ, более известного как военная разведка России», - сказал Грицак.

«Организация и осуществление обоих терактов совершали одни и те же люди. Исполнитель недавней неудачной попытки подрыва автомобиля остался жив, хотя он и находится в тяжелом состоянии в больнице. Он арестован», - добавил глава СБУ.

По его словам, это руководитель российской диверсионной террористической группы, гражданин РФ Комаричев Алексей Анатольевич, 1978 года рождения. Именно он, по данным Грицака, закладывал взрывчатку под авто украинского разведчика, но неудачно: взрывчатка сработала преждевременно и россиянин получил тяжелые травмы руки.

По словам Грицака, вместе с Комаричевым действовал другой гражданин России, Дзортов Тимур Мовлайович.

По данным СБУ, Комаричев в разное время проходил службу в качестве офицера полка охраны правительства Москвы и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, а с 2016 года «был уволен из-за компрометирующих обстоятельств» со службы и «под давлением ФСБ поступил на работу в военную разведку».

«При содействии ФСБ он был освобожден из-под стражи и привлечен к диверсионной деятельности на территории стран Евросоюза и Украины как офицер российской разведки», - заявил Грицак.

В то же время, Дзортов, 1988 года рождения, который проживал в Ингушетии, был членом оперативной боевой группы. «Он контролировал закладку Комаричевым взрывного устройства и должен был обеспечивать его безопасный отход», - сказал Грицак. Он добавил, что Дзортова работники СБУ задержали позже.

Напомним, ночью 4 апреля в Голосеевском районе Киева на улице Вильямса взорвалась машина. Сначала полиция сообщила об одном пострадавшем. Было открыто уголовное производство по статьям «покушение на убийство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

На следующий день в Генпрокуратуре сообщили, что взрыв автомобиля ночью 4 апреля в Киеве был покушением на жизнь сотрудника спецслужбы Украины. Однако, при взрыве сам подрывник получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

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