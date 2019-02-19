СБУ: российские спецслужбы планируют «закрыть вопрос украинских выборов»

Россия готовит силовой сценарий на период выборов 2019 в Украине, рассказавл замглавы Службы безопасности Виктор Кононенко.

"Россия не останавливается в своих намерениях уничтожить украинское государство. Об этом свидетельствует как риторика спецслужб РФ, так и информация, которой мы располагаем", - отметил Кононенко, передает РБК-Украина.

Он также добавил, что российским спецслужбам поставили задачу "закрыть вопрос украинских выборов".

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что Россия будет вмешиваться в выборы президента в Украине.