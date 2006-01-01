Политика

Сергей Кривонос снял свою кандидатуру в пользу Порошенко

Мещерякова Ольга 07 марта, 20:33

Заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос снял свою кандидатуру с выборов в пользу действующего президента Петра Порошенко. Центральная избирательная комиссия Украины отменила решение о регистрации его кандидатом.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в четверг.

Таким образом, количество кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта уменьшилось до 40.

1 марта Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также заявил о намерении снять кандидатуру в пользу Гриценко.

7 марта Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.

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