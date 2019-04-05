Политика

Штаб Порошенко призвал Зеленского сдать волосы на анализ

Мещерякова Ольга 05 апреля, 15:40

Предвыборный штаб Петра Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского сдать на исследование весь необходимый биоматериал, в том числе образец волос, как это предусмотрено медицинским протоколом.

«Если Зеленский сам предложил эту историю с анализами, сам поставил ее на повестку дня, то он должен сдавать анализы не понарошку, а всерьез. Не выборочно, а сделать все, что положено по медицинским протоколом для того, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости», - сказал спикер штаба Олег Медведев.

Медведев пояснил, что именно специальный анализ образцов волос позволяет выявить, есть ли следы наркотических веществ в организме человека.

Речь идет о том, что, насколько нам известно, кандидат Зеленский не сдал волосы. А по версии [министра здравоохранения] Ульяны Супрун, именно волосы являются ключевым исследованием для выявления следов наркотических веществ, потому что там они сохраняются около 90 дней. И страна заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить это вопрос... У нас война с Россией, а мы обсуждаем анализы кандидатов. У нас серьезные внутренние и международные вызовы», - добавил Медведев.

На своей странице Facebook министр здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, каким образом и в течение какого срока можно обнаруживать остатки алкоголя или наркотиков в организме человека. Она подчеркнула, что для основательного анализа необходимо специфическое оборудование. Это должен быть длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии. А именно: хромато-масс-спектрометрия.

«Все остальное, например тест-полоски, что обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем... Наличие алкоголя в организме проще подтвердить, чем наркотики. Для этого используют хроматографический метод. В то же время, он быстрее выводится из организма», - подчеркнула министр.

Наркотические вещества или алкоголь сохраняются в биологических материалах человека с разной продолжительностью. Продолжительность хранения зависит от того, как часто человек употребляет.

«В волосах следы наркотических веществ появляются после одной недели от времени употребления. Но хранятся там очень долго - до 90 дней и даже больше. Волос растет со скоростью примерно 1 см в месяц, поэтому в зависимости от его длины можно определить употребление наркотиков в течение последних месяцев», - добавила Супрун.

Утром 5 апреля действующий президент Петр Порошенко сдал на НСК «Олимпийский» анализы на наличие в организме наркотических веществ и алкоголя. Врачи провели общий медицинский осмотр и взяли у него на анализ образец крови, мочи и волос. Експресс-тест не показал ни одного психоактивного вещества в его организме.

Перед этим кандидат в президенты Владимир Зеленский, который предложил пройти медосмотр перед дебатами, сдал анализ крови в частной клинике Eurolab на Соломенской улице. По словам врача, его результаты будут готовы через три дня. Зеленский говорит, что получит информацию на электронную почту, и пообещал ее обнародовать.

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