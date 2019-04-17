Политика

Штаб Порошенко просит ЦИК перенести дебаты на Общественном

Мещерякова Ольга 17 апреля, 15:40

Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко просит Центризбирком внести изменения в положение о порядке проведения дебатов на выборах 2019, чтобы президент успел принять участие в дебатах на НСК «Олимпийский» и на Общественном телевидении.

«Сегодня от имени нашего кандидата его представитель в ЦИК Руслан Князевич обращается в ЦИК с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов», - сказал спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

По его словам, необходимо изменить время проведения дебатов на Общественном телевидении таким образом, чтобы президент Порошенко смог принять участие в дебатах на стадионе и в студии.

«Наш оппонент отказался от любого другого времени проведения дебатов, которые зафиксированы на 20:00 на Общественном телевидении, и настаивает, что должно быть именно 19:00. Хотя мы так думаем, что 19 часов поставлено специально в расчете на то, что законопослушный гражданин Порошенко должен на 20:00 поехать на Общественное ТВ и он бы из-за этого не смог бы принять участие в дебатах в 19 часов», - добавил Медведев.

17 апреля действующий глава государства принял условия оппонента и придет на дебаты 9 апреля в 19.00 на НСК «Олимпийский».

Ранее Порошенко предлагал Зеленскому провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» 19 апреля с 16:00 до 18:00, чтоб не нарушать закон и успеть на обязательные дебаты в студии «Общественного», назначенные на 20.00.

Перед достижением договоренности между штабами Порошенко говорил, что придет на дебаты, в частности на стадион, в любую дату, если она не будет нарушать законодательство.

14 апреля Порошенко организовал проведение дебатов на НСК «Олимпийский», однако Зеленский так и не появился. В штабе Зеленского назвали это митингом Порошенко и заявили, что ждут его на «Олимпийском» 19 апреля в 19:00.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщали, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.

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