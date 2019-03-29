Штат Луизиана признал Голодомор геноцидом украинского народа

Американский штат Луизиана признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа, сообщает посольство Украины в США.

«Вслед за десятком американских штатов губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс издал прокламацию о чествовании 85-годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине», - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что прокламация ссылается на законы Украины по признанию Голодомора геноцидом украинского народа и соответствующее законодательство США.

«Приветствуем решение штата Луизиана и спасибо народу США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, которые умерли от произвола режима Сталина», - добавили в посольстве.

В середине декабря прошлого года Палата представителей Конгресса США единогласно признала Голодомор геноцидом украинского народа. Перед этим такое же решение принял и Сенат.

Кроме США, Голодомор признали геноцидом 15 стран мира: Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Венгрия. Еще восемь стран осудили Голодомор как акт уничтожения человечества и почтили память его жертв: Андорра, Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Словакия, Чехия, Чили.