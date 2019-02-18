Симферопольское СИЗО не принимает передачи для политзаключенного Балуха

В Симферопольском СИЗО в оккупированном Крыму не приняли передачу для украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа по ссылкой на жену украинца Наталью Балух.

Как рассказала супруга правозащитникам, отказ принять посылку сотрудники СИЗО пояснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.

"Со среды, за три рабочих дня, ответственным за прием передач не прислали необходимые документы, а в субботу и воскресенье начальство не работает", - пояснила Наталья Балух.

После вынесения незаконного приговора по сфабрикованным делам Владимир Балух в знак протеста несколько месяцев голодал, потерял более 30 кг веса, здоровье его резко ухудшилось. Перед этапом в колонию украинец согласился прекратить голодовку, но отказался есть пищу, которую дают в колонии и СИЗО.

Балух употребляет только те продукты, которые ему передают родные и активисты.

Крымская правозащитная группа сообщала ранее, что 13 февраля 2019 года Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО г.Симферополь. Адвокаты украинца пытаются выяснить причину перевода и попасть к нему при первой возможности.