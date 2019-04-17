Скандал в Укроборонпроме: во время аудита некоторые документы рассекретят

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что во время аудита в государственном концерне Укроборонпром с некоторых документов снимут гриф секретности.

Он отметил, что аудит начался с принятия решения СНБО, которым обязали Укроборонпром предоставить необходимые документы.

Для доступа к государственной тайне подберут подходящих аудиторов «чтобы сделать чистый и прозрачный аудит, который вызывает доверие».

По словам Порошенко, аудит стоит «миллионы и миллионы долларов» из госбюджета. Он также добавил, что к аудиту допустили одну из четырех крупнейших всемирно известных компаний.

По мнению Порошенко, говорить о реформировании Укроборонпрома можно только после результатов аудита.

2 апреля Порошенко поручил Кабинету министров организовать проверку всего руководства оборонного предприятия Укроборонпром на полиграфе.

6 марта президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Украина инициирует комплексный международный аудит государственного концерна Укроборонпром, в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов.

16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО по реформированию оборонно-промышленного комплекса и повышение его прозрачности, которое предусматривает аудит и ревизию деятельности концерна Укроборонпром с привлечением экспертов стран-партнеров.



26 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала скандальную информацию о кпупных хищениях и коррупционных сделках в оборонном кромплексе.

27 февраля детективы антикоррупционнного нацбюро начали расследование по данным журналистстов про хищения в оборонном секторе.

5 марта журналисты опубликовали еще серию расследований, в ходе которых стало известно, что директор государственной компании Укроборонпром Павел Букин и уволенный с поста первого замсекретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.