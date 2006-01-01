Политика

Соучастник Савченко Рубан поехал в Польшу к детям. Обещал скоро вернуться

Мещерякова Ольга 26 апреля, 18:08

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан поехал в Польшу к детям, рассказал его адвокат Валентин Рыбин.

Защитник добавил, что дети Рубана учатся в Польше, и он их уже год не видел. Поскольку подозреваемому не продлили меру пресечения, у него не было никаких ограничений на передвижения в Украине и вне ее, поэтому он решил поехать навестить детей, пишет theБабель.

«Все так, Володя уехал из Украины, вернется до 7 мая. Уехал, потому что не было никаких ограничительных мер в отношении него - человек свободный, может передвигаться свободно. У него в Польше дети учатся, он год их не видел, потому что сидел в СИЗО», - сказал Рыбин в комментарии.

Напомним, нардепа Надежду Савченко вместе с главой организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном освободили из-под стражи в ночь на 16 апреля.

12 апреля Киевский апелляционный суд передал дело Савченко и Рубана, обвиняемых в терроризме, в Броварской городской районный суд. Суд не продлил их арест, а срок предварительного содержания под стражей истек.

Следующее заседание суда по делу Савченко - Рубана состоится 7 мая.

ЦИК объявит результаты выборов до 30 апреля
26 апреля
Центральная избирательная комиссия объявит результаты второго тура выборов президента 30 апреля. В пятницу ЦИК завершила прием оригинальных бумажных протоколов окружных комиссий об итогах голосования граждан на участках, сообщила секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая, пишут Украинские новости...
Соучастник Савченко Рубан поехал в Польшу к детям. Обещал скоро вернуться
26 апреля
Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан поехал в Польшу к детям, рассказал его адвокат Валентин Рыбин. Защитник добавил, что дети Рубана учатся в Польше, и он их уже год не видел...
Украинскому политзаключенному Балуху продлили тюремный срок
25 апреля
В оккупированном Крыму «Верховный суд» продлил тюремный срок украинскому политзаключенному Владимиру Балуху. Решение вынесла «судья» Любовь Дяченко. Обвинение просило «суд» пересчитать срок заключения Балуха и отменить предыдущее решение, которых украинцу учли время его домашнего ареста как часть присужденного срока в колонии, сообщает «Крымская правозащитная группа»...
Садовый не против стать премьером при новом президенте
25 апреля
Лидер партии «Самопоміч», мэр Львова Андрей Садовый заявил, что готов стать премьер-министром при президенте Владимире Зеленском. При этом он уточнил, что это возможно только в случае, если его поддержит парламент, пишет Delo...
Зеленский сменил на Facebook имя на украинское
25 апреля
Новоизбранный президент Владимир Зеленский сменил имя в Facebook и теперь подписан на украинском. До сих пор он был в соцсети Владимиром Зеленским. «Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них...
США, Европа и Великобритания осудили закон Путина про паспорта жителям Донбасса
25 апреля
Предствители европейских государств, а также США осудили указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса...
Зеленский пообещал после инаугурации изучить закон об украинском языке
25 апреля
Владимир Зеленский, который по результатам выборов президента станет следующим главой государства заявил, что после вступления в должность тщательно проанализирует принятый парламентом закон об украинском языке на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины...
Рада приняла закон про статус украинского языка
25 апреля
Верховная Рада во втором чтении приняла новый закон о функционировании украинского языка как государственного. Законопроект 5670-д поддержали 278 нардепов. После голосования парламентарии стоя спели гимн Украины...
Команда Зеленского осудила закон про выдачу российских паспортов на Донбассе
24 апреля
Россия подтвердила свой статус государства-оккупанта на территории неподконтрольных украигнскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей подписанием закона об упрощенной процедуры выдачи российских паспортов...
Украина обратилась в совбез ООН из-за указа Путина про паспорта для жителей оккупированного Донбасса
24 апреля
Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса...
Путин разрешил раздавать жителям оккупированного Донбасса российские паспорта
24 апреля
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. «Установить, что лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», - говорится в указе Путина...
Советник Зеленского не советует ему встречаться с Путиным без свидетелей
24 апреля
Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин не советует будущему президенту встречаться с Владимиром Путиным вдвоем. «Один на один - это бесперспективно...