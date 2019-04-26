Соучастник Савченко Рубан поехал в Польшу к детям. Обещал скоро вернуться

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан поехал в Польшу к детям, рассказал его адвокат Валентин Рыбин.

Защитник добавил, что дети Рубана учатся в Польше, и он их уже год не видел. Поскольку подозреваемому не продлили меру пресечения, у него не было никаких ограничений на передвижения в Украине и вне ее, поэтому он решил поехать навестить детей, пишет theБабель.

«Все так, Володя уехал из Украины, вернется до 7 мая. Уехал, потому что не было никаких ограничительных мер в отношении него - человек свободный, может передвигаться свободно. У него в Польше дети учатся, он год их не видел, потому что сидел в СИЗО», - сказал Рыбин в комментарии.

Напомним, нардепа Надежду Савченко вместе с главой организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном освободили из-под стражи в ночь на 16 апреля.

12 апреля Киевский апелляционный суд передал дело Савченко и Рубана, обвиняемых в терроризме, в Броварской городской районный суд. Суд не продлил их арест, а срок предварительного содержания под стражей истек.

Следующее заседание суда по делу Савченко - Рубана состоится 7 мая.