Советник Зеленского не советует ему встречаться с Путиным без свидетелей

Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин не советует будущему президенту встречаться с Владимиром Путиным вдвоем.

«Один на один - это бесперспективно. Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным в таком формате. Не думаю, что Путин нам что-то будет гарантировать. Я не верю ему. Я верю лишь в случае, когда в такой формат будут привлечены мощные страны, с которыми он просто играть не сможет», - заявил Апаршин в интервью на телеканале Zik.

Так же он не рассматривает вариант прямых переговоров с представителями самопровозглашенных республик на Донбассе.

«Не дай Бог, кто-то предложит будущему президенту сесть за стол переговоров с так называемыми «ЛНР» и «ДНР». Я в принципе не могу допустить того, что Украина может разговаривать с этими людьми», - сказал Апаршин.

По словам Апаршина, Зеленский не предлагал ему должность министра обороны. Пока он считает себя исключительно советником будущего президента.

Напомним, по результатам обработки 100% протоколов Центральной избирательной комиссией во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский получил 73,22%, а его оппонент и действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45%.