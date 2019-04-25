США, Европа и Великобритания осудили закон Путина про паспорта жителям Донбасса

Предствители европейских государств, а также США осудили указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Так, США назвали решение Путина «абсурдным и дестабилизирующим». Об этом говорится в сообщении посольства Штатов в Украине в Twitter.

«Крым - это Украина. Донецк - это Украина. Луганск - это Украина. Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России о российских паспортах для жителей Донецка и Луганска, и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении.

По этому поводу также высказался спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, назвавший указ Путина провокацией.

«Донбасс - это Украина, и люди там - независимо от языка, которому отдают предпочтение, - украинцы. Недавнее решение России относительно выдачи паспортов является провокационным и взято непосредственно с «оккупационного плана», оно подрывает усилия, направленные на имплементацию Минских договоренностей и восстановление контроля Украины над Донбассом», - отметил он в Twitter.

Новый руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус назвала действия РФ провокационной акцией, которая усиливает нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Евросоюз назвал указ Путина еще одним посягательством России на суверенитет Украины.

«Сроки принятия решения сразу после президентских выборов в Украине, которые продемонстрировали сильную приверженность Украины к демократии и верховенству права, свидетельствуют о намерении России еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт. Европейский союз остается твердым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении.

Также решение выдавать паспорта РФ жителям временно оккупированных территорий Донбасса осудили главы МИД Латвии и Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил в Twitter, что это нарушает международное право.

«Россия применяет «лучшие практики», проверенные в грузинских Абхазии и Южной Осетии. Это закончилось оккупацией 20% территории Грузии. Это также проявляется в виде лаборатории возмутительных нарушений международного права и введения нового термина - «паспортизация», наряду с «бордеризацией». Обидно», - написал дипломат.

В свою очередь, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что такие действия Кремля еще больше нарушают территориальную целостность Украины.

«Я осуждаю решение России упростить процедуру приобретения российского гражданства для жителей восточной части Украины, контролируемой поддерживаемыми силами РФ, этот шаг еще больше нарушает территориальную целостность Украины и усилия по имплементации Минских соглашений», - написал Ринкевичс в Twitter.

Министерство иностранных дел Германии выразило свою позицию совместно с Францией.

«Вместе с Францией мы осуждаем российский указ, что имеет целью облегчить предоставление российского гражданства населению частей Восточной Украины. Эти регионы являются частью территории украинского государства. Объявления России противоречит духу и целям минских договоренностей. Оно противоречит остро необходимым усилиям по деэскалации», - говорится в Twitter МИД Германии.

Также осудила решение Кремля об упрощенной выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе посол Франции Изабель Дюмон.

«Мы осуждаем решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донецка и Луганска. Это решение противоречит Минским договоренностям и не способствует усилиям, направленным на решение конфликта», - пишет дипломат.

В Великобритании также отреагировали на заявление Путина. Они считают неприемлемым такое решение РФ. Об этом пишет Reuters.

«Это очередной шаг в рамках поведенческой модели России, цель которой - создавать угрозы безопасности и суверенитета Украины, а также подорвать ее территориальную целостность. Российские чиновники стремятся оправдать этот шаг, сославшись на гуманитарные соображения. Однако общины, которых они якобы поддерживают, страдают от последствий конфликта, который начался и подпитывался Россией и ее представителями », - говорится в заявлении МИД Великобритании.

На момент публикации новости представительство ОБСЕ в Украине не выразило свою позицию относительно упрощенной выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на оккупированном Донбассе. theБабель направил в пресс-службу организации запрос.