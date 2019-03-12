США: вместо психиатрических экспертиз РФ должна освободить украинских моряков

Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и политзаключенных, а не проводить в отношении них психиатрические экспертизы, нарушая их права, заявляет посольство США в Украине.

"Вместо того, чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, что нарушает их права, Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных", - сказано в сообщении американского посольства в Украине на странице в Facebook.

"Мы глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанным ею украинцам", - добавили в дипмиссии.

Ранее, украинских моряков Московский городской суд оставил под стражей.