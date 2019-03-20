Старшая дочь Назарбаева возглавила казахский Сенат

Старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига стала спикером верхней палаты парламента - Сената.

Такое решение депутаты приняли на заседании Сената 20 марта, пишет местные СМИ.

Она заняла место Касыма-Жомарта Токаева, который стал исполняющим обязанности президента Казахстана после ухода Назарбаева.

55-летняя Дарига Назарбаева ранее возглавляла комитет Сената по международным делам, обороне и безопасности. До этого она работала заместителем премьер-министра.

Напомним, столица Казахстана теперь будет называться Нурсултан: законопроект о переименовании города уже одобрил парламент страны.

Предложение об изменении названия Астаны в честь Нурсултана Назарбаева внес Касым-Жомарт Токаев, который будет исполнять обязанности президента Казахстана до 2020 года.

Сам Назарбаев 19 марта, объявил о том, что отказывается от полномочий главы государства. Он был президентом страны почти 30 лет.