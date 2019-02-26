Статью про незаконное обогащение КСУ признал неконституционной

Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении должностных лиц.

Как сообщил источник в КС, суд признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), в связи с тем, что ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, передает Интерфакс.

"Такой вывод мотивирован тем, что нормы уголовного законодательства должны быть ясными и недвусмысленными, ведь в результате привлечения к уголовной ответственности может быть ограничена свобода человека и другие ее конституционные права и свободы", - сказано в сообщении КС.

В Конституционном суде отмечают, что законодательная конструкция ст.368-2 Уголовного кодекса Украины "допускает обвинения, основанные на предположениях". Кроме того, она включает в себя предписания, регламентирующие процесс доказывания, хотя это относится к сфере уголовного процессуального законодательства.

Кроме того, в КС подчеркивают, что законодательное определение "незаконного обогащения" как преступления делает возможным переложение этой обязанности со стороны обвинения на сторону защиты.

"В то же время, подозреваемый или обвиняемый недолжны доказывать законность оснований приобретения соответствующих активов. Они могут предоставлять доказательства своей невиновности только по собственному желанию или не предоставлять их вообще", - подчеркивают в Конституционном суде.

В КС указывают, что презумпция невиновности требует от государства доказывания вины обвиняемого и освобождает обвиняемого от бремени доказывать свою невиновность.

"Суть презумпции невиновности в том, что определяющим является предположение о невиновности лица. Поэтому на лицо не может быть возложена обязанность доказывать свою невиновность и наличие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность", - сообщили в КС.

Обязанность предоставления доказательств вины лица, а также опровержение доказательств его невиновности возлагается на сторону обвинения. Тогда как, по мнению Конституционного суда, ст.368-2 УК Украины бремя доказывания невиновности возложено на само лицо, закрепив за ним юридическую обязанность подтвердить доказательствами законности оснований вступления в собственность активов в значительном размере.

Статья 368-2 Уголовного кодекса Украины "незаконное обогащение" гласит, что приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу - наказываются лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Эти деяния, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В декабре 2017 года 59 народных депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой признать неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Представителем группы инициаторов указан депутат Верховной Рады Павел Пинзеник ("Народный фронт"). Кроме него, среди инициаторов значатся депутаты Максим Поляков и Евгений Дейдей (НФ), подозреваемые в незаконном обогащении и получении неправомерной выгоды.

Инициаторы просят КС безотлагательно (в течение месяца) рассмотреть представление и признать неконституционной ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса. По мнению нардепов, эта статья УК Украины нарушает положения Конституции, в том числе ст.62 Основного закона, которая запрещает обосновывать обвинение на допущениях и освобождает лицо от обязанности доказывать свою невиновность.