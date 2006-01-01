Политика

Страны ЕС на совбезе ООН: Россия подрывает украинский суверенитет

Мещерякова Ольга 26 апреля, 11:56

Указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса «подрывает суверенитет Украины».

Об этом заявили восемь стран-членов Евросоюза. Заявление было обнародовано 25 апреля в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН, передает «Голос Америки».

В ЕС отметили, что эти районы, как и весь Донбасс, являются неотъемлемой частью украинской территории, а время, выбранное для принятия Россией соответствующего указа, «свидетельствует о намерении России еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт».

«Облегчение получения российского гражданства для украинских граждан, проживающих там, противоречит целям и духу Минских соглашений», - говорится в заявлении.

Страны призвали Россию прекратить финансовую и военную поддержку сепаратистов. Страны-члены ЕС в составе Совбеза ООН также назвали ситуацию «глобальной проблемой».

«Мы призываем все стороны полностью выполнить свои обязательства по Минскими соглашениями, начиная с всеобъемлющего, прочного и длительного прекращения огня и вывода тяжелого оружия, и конструктивно участвовать в формате Нормандии и трехсторонней контактной группы», - также говорится в заявлении.

24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Ранее Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

В свою очередь, предствители европейских государств, а также США осудили указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия хочет легитимизировать оккупацию Донбасса с помощью закона об упрощенной выдаче паспортов жителям оккупационной части Донбасса. Также он призвал международных партнеров Украины расширить санкции против России.

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