Политика

Суд не продлил арест Савченко и через неделю она придет в Раду

Мещерякова Ольга 16 апреля, 12:47

Нардеп Надежда Савченко, которую вместе с главой организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном освободила из-под стражи в ночь на 16 апреля, планирует вернуться на работу в Верховную Раду.

По словам адвоката Савченко Александра Шадрина, депутат придет на ближайшее заседание Верховной Рады и будет дальше посещать судебные заседания. Также он уточнил, что юридически нет оснований для повторного ареста нардепа, пишет theБабель.

«Если она не будет уклоняться от суда, не будет сообщено о подозрении в совершении новых уголовных правонарушениях при освобождении, юридически нет оснований для такого решения», - сказал Шадрин.

Савченко вместе с Рубаном обвиняют в подготовке захвата государственной власти, а также в посягательстве на жизнь государственного деятеля, подготовке теракта, содействии террористической организации и незаконном обращении с оружием.

В последнюю неделю перед выборами Верховная Рада работает в комитетах, комиссиях и фракциях. А первое пленарное заседание парламента состоится в следующий вторник, 23 апреля. Накануне, 22 апреля, нардепы соберутся на согласительный совет.

Следующее заседание суда по делу Савченко - Рубана состоится 7 мая. На суде Савченко заявила, что продолжит «борьбу за Украину» и намерена доказать свою невиновность в инкриминируемых ей преступлениях.

12 апреля Киевский апелляционный суд передал дело Савченко и Рубана, обвиняемых в терроризме, в Броварской городской районный суд. Суд не продлил их арест, а срок предварительного содержания под стражей истек.

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