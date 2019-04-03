Политика

Суд оставил Мангера под домашним арестом

Мещерякова Ольга 03 апреля, 12:07

Суд обязал надеть электронный браслет председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк. Также он должен сдать заграничный паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Такое решение принял Шевченковский райсуд Киева ночью 3 апреля. Мера пресечения будет действовать для Мангера почти два месяца - до 1 июня.

Прокуратура просила взять чиновника под стражу, но суд отказался удовлетворять эту часть ходатайства.

Также Мангер обязан прибывать к следователю, прокурору и следственному судье по первому требованию, не должен выезжать за пределы Херсона без разрешения и обязан уведомлять об изменении своего места жительства.31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой Екатерину Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля суд взял под стражу Владислава Мангера до 3 марта с залогом 2,5 миллиона гривен. На следующий день его внесли одновременно двое кандидатов в президенты - Александр Вилкул и Илья Кива.

В начале марта суд на месяц отстранил Мангера от должности председателя Херсонского областного совета.

 

Суд оставил Мангера под домашним арестом
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Суд обязал надеть электронный браслет председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк...
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