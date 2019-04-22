Суд отменил переименование православной церкви Московского патриархата

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене приказа Министерства культуры, согласно которому УПЦ МП и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное название. Таким образом процесс переименования приостановлен.

«Непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов религиозной организации», - заявили в суде.

Так, по мнению суда, до решения дела по сути, реализация оспариваемого акта и совершение на его выполнение действий может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации.

Мероприятия направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу.

Судом к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.

20 декабря Верховная Рада Украины обязала УПЦ МП указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви. После принятия закона в зале парламента подрались депутаты.

В УПЦ МП назвали этот закон антиконституционным и заявили, что он нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины.

Прихожане УПЦ МП даже устроили акцию против переименования церкви на РПЦ под Радой.

Ранее пресс-секретарь Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент заявил о невозможности переименования церкви на Русскую православную.

Зато глава самораспущенной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявлял, что после предоставления Томоса Украинской православной церкви часть Московского патриархата (МП), которая не захочет присоединяться к единой поместной православной церкви, должна переименоваться в «Русскую православную церковь в Украине».