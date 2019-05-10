Суд отменил переименование улицы в Херсоне в честь Катерины Гандзюк

Херсонский окружной суд отменил решение горсовета Херсона о переименовании улицы в честь активистки Екатерины Гандзюк, сообщает пресс-служба суда.

«Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично, признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета в части слов «и дополнить раздел «Улицы» названием «ул. Екатерины Гандзюк», - говорится в сообщении.

Кроме того, суд также признал противоправными действия городского головы Херсона Владимира Миколаенко, который вынес вопрос о переименовании ул. Лютеранской на улицу Гандзюк на голосование. В суде напомнили, что стороны имеют право обжаловать указанное решение в 30-дневный срок.

31 июля 2018 года на советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк вылили около литра кислоты. Она получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице.

Заказчиком убийства следствие считает руководителя Херсонского областного совета Владислава Мангера. 11 февраля ему объявлено о подозрении в организации преступления.

22 февраля депутаты Херсонского городского совета поддержали переименование улицы Лютеранской в улицу имени Екатерины Гандзюк. Улица проходит по центру города. Там расположены областные управления СБУ и Национальной полиции.