Суд отстранил Мангера на месяц от председательства Херсонским облсоветом

Шевченковский суд Киева на месяц отстранил от должности председателя Херсонского областного совета подозреваемого в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, сообщил его адвокат Александр Шадрин.

"Суд отстранил на месяц. Будем обжаловать это решение", - сказал Шадрин, передает Интерфакс.

Таким образом, по его словам, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который настаивал на отстранении от должности на два месяца.

В свою очередь, адвокат Мангера Дмитрий Ильченко указал, что его подзащитного отстранили от должности до 6 апреля.

"Мангера отстранили от должности до 06.04.19 года. То есть его отстранили на время его же отпуска, который он взял на время активной фазы расследования", - написал Ильченко на своей странице в Фейсбуке.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой Екатерину Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля суд взял под стражу Владислава Мангера до 3 марта с залогом 2,5 миллиона гривен. На следующий день его внесли одновременно двое кандидатов в президенты - Александр Вилкул и Илья Кива.

20 февраля в СБУ рассказали, что подозреваемый Владислав Мангер уже дважды отказался давать показания на допросах.