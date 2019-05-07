Суд перенес заседание по делу Савченко из-за неявки защитников Рубана

Броварской горрайонный суд перенес заседание по делу депутата Надежды Савченко и экс-руководителя центра освобождения пленных Владимира Рубана из-за неявки защитников Рубана. Это было первое заседание после выхода обвиняемых из-под стражи.

Обвинение настаивала на избрании меры пресечения, аргументируя это тяжестью преступления, передает Громадське.

Защита в свою очередь подала ходатайство о переносе заседания из-за отсутствия обоих адвокатов Владимира Рубана. Сам же Рубан предложил перенести заседание на время после инаугурации президента.

Суд решил отложить заседание на 31 мая: «учитывая тяжесть преступления» наличие защитников обязательна.

Нардепа Надежду Савченко вместе с главой организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном освободила из-под стражи в ночь на 16 апреля.

Справка. Савченко обвиняют в попытке свержения конституционного строя, посягательстве на жизнь президента Украины, подготовке террористического акта, содействии деятельности террористической организации и незаконном владении оружием. Все это тянет на пожизненное заключение.

Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору, подготовке теракта, содействии «ДНР» и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору. Кроме того, Рубану объявиняют по ст. 109 (заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти) УК Украины.