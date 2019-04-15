Суд разрешил Мангеру работать председателем Херсонского облсовета

Шевченковский суд Киева не продлил срок отстранения от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Его подозревают в организации убийства херсонской общественной деятельницы Екатерины Гандзюк.

Судья Наталья Притула во время заседание 15 апреля не удовлетворила соответствующее ходатайство прокуратуры, пишет Insider.

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Сергей Василенко зачитал ходатайство, в котором попросил продолжить срок отстранения для Мангера еще на два месяца. Предварительный срок закончился 6 апреля.

Среди аргументов прокуратуры, что следствие не допросило в качестве свидетелей некоторых депутатов облсовета, а Мангер, по мнению прокурора, может влиять на них.

Кроме этого, прокурор напомнил, что после одного из заседаний адвокат потерпевшего Виктора Гандзюка Евгения Закревская сообщила о слежке. Она написала заявление в правоохранительные органы.

Зато адвокаты приобщили к материалам ходатайства заявления от депутатов Херсонского облсовета, в которых они, якобы, "возмущены" действиями прокуратуры и подозрением Мангера.

Напомним, Мангер не появлялся на пяти заседаниях суда по своему отстранению. Сначала адвокаты говорили, что Мангеру должны одеть электронный браслет, поэтому он не явился в суд.

На следующих заседаниях защитники Мангера говорили, что их подзащитный находится в больнице, и даже в реанимации.

Позже стало известно, что Мангер приступил к исполнению своих обязанностей.

Петр Порошенко, как и обещал, приехал на НСК "Олимпийский", чтобы провести дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Лидер студии "Квартал 95" на стадион так и не прибыл.

К этому времени Зеленский озвучивал только одну приемлемую для себя дату, время и место проведения дебатов - 19 апреля, 19:00, НСК "Олимпийский".

Несмотря на отсутствие согласия Зеленского Петр Порошенко все же прибыл на стадион.

"Мы никого не боимся. Мы не хотим покупать кота в мешке. Я очень надеюсь, что здесь будет господин Зеленский", - заявил президент со сцены рядом с "Олимпийским".

"Люди имеют право услышать, каким будет будущее государства, украинской нации в ближайшие пять лет. Потому что дебаты - это признак демократии", - добавил он.

Его выступление сопровождалось криками "Порошенко!".

Еще за час до запланированного начала дебатов, под "Олимпийским" выстроились очереди желающих попасть на стадион.

Площадка для дебатов была оснащена не на самом стадионе, а в подтрибунном помещении "Олимпийского".

Зрители наблюдали за трансляцией с большого экрана, установленного рядом со стадионом.

Попасть на мероприятие могли все желающие: вход бесплатный, никаких приглашений от зрителей не требовали.

Среди собравшихся - немало сторонников действующего президента.

"Пришло выручать свою страну, показать другим людям, которые зазомбированные, которые не мыслят фактами, так нельзя. Я хотел бы лучшего кандидата, чем Порошенко, но пока другого выбора нет", - рассказал студент Андрей.

Еще одна поклонница Петра Порошенко говорит, что пришла на стадион, чтобы поддержать президента и услышать другого кандидата. "Это проблема второго кандидата, его не будет", - добавила она.

Президент сразу же заявил, что готов ждать Владимира Зеленского в течение 40 минут.

"С любой точки Киева сюда можно доехать за 40-45 минут, я вас жду до 15 часов. Надеюсь, что вы уже вернулись из Парижа и отдохнули", - сказал Порошенко.

Впрочем, поскольку Зеленский на дебаты так и не прибыл, мероприятие проходило в формате пресс-конференции: президент отвечал на вопросы журналистов.

Среди прочего Порошенко объявил, что уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины, полковника Сергея Семочко, который осенью прошлого года оказался в центре скандала: журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором чиновника обвинили в коррупции и злоупотреблениях.

Также президент пригласил Владимира Зеленского встретиться завтра, 15 апреля, в эфире телеканала ICTV.

"Я буду там, дебаты это не страшно, - сказал Порошенко. - Если вы не успеете доехать, как сегодня, приходите завтра"