Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в обмен на поддержку Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала однопартийцам уйти в отставку в обмен на поддержку ее соглашения о выходе страны из Европейского союза.

На встрече с депутатами парламента от Консервативной партии Мэй заявила, что уступит в обмен на поддержку сделки, которая позволит новому премьеру начать следующий раунд переговоров с ЕС о Brexit, пишут западные СМИ.

«Я готова уйти с этой должности раньше, чем я намеревалась сделать то, что правильно для нашей страны и нашей партии. Я прошу всех в этой комнате поддержать соглашение, чтобы мы могли выполнить свой исторический долг - выполнить решение британского народа и покинуть Европейский Союз плавным и упорядоченным путем», - сказала Мэй однопартийцам.

26 марта три министра Великобритании подали в отставку из-за несогласия с Терезой Мэй в отношении Brexit.

Лидеры Европейского Союза 22 марта согласились с планом отсрочки Brexit на период после 29 марта. Европейский Совет определил несколько сценариев выхода Великобритании из ЕС и остановилась на двух датах реализации соглашения.

14 марта парламент Великобритании проголосовал за перенос начала выхода страны из Европейского союза с 29 марта до 30 июня.

Накануне палата общин Великобритании отклонила выход из Европейского союза без соглашения с Брюсселем. За такое решение проголосовал 321 член палаты, против - 278. Кроме того, депутаты поддержали поправку, которая запрещает Brexit без соглашения с Евросоюзом при любых обстоятельствах.

Перед этим парламент Великобритании во второй раз проголосовал против договора о Brexit, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Европейским союзом.