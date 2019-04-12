Политика

Тимошенко обратилась к Порошенко и Зеленскому: это унижение Украинского государства

Мещерякова Ольга 12 апреля, 15:55

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, которая не прошла во второй тур выборов президента, записала видеообращение к кандидатам Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому.

В обращении она рассказывает о вчерашних «дебатах» между кандидатами на телеканале «1+1».

«Меня трудно заподозрить в том, что я поддерживаю кого-то из кандидатов. Но то, что я увидела, мне кажется, больно ранит душу всем украинцам. Я увидела разрушение статуса должности президента, унижение Украинского государства», - сказала она.

Далее Тимошенко обратилась отдельно к Порошенко и Зеленскому.

«Я советую вам не становиться частью чужого шоу, держать президентскую планку. И как бы трудно не было, защитить статус должности президента», - сказала она Порошенко.

Зеленского политик попросила не устраивать из предвыборной гонки шоу.

«Если вы мечтаете занять эту должность, берегите достоинство и честь этой должности. Не надо вокруг нее устраивать бои. И не надо уничтожать честь и гордость президентского статуса», - сказала Тимошенко.

Она добавила, что надеется на уважение кандидатов в президенты друг к другу.

«Надо просто оставаться людьми, которые мечтают о счастливой и богатой стране ... И когда Зеленский бросил трубку фактически в лицо действующему президенту, и мы увидели, какой это стресс для президента... Зная его состояние здоровья, у него просто пересохло во рту, и он не мог говорить... Надо быть людьми и уметь вовремя подать друг другу глоток воды», - сказала Тимошенко.

Напомним, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко обсудили в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" тему проведения предвыборных дебатов, что сопровождалось определенной перепалкой между ними.

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