Политика

Тимошенко выигрывает во втором туре у Порошенко

Мещерякова Ольга 04 марта, 15:20

На выборах президента Украины Владимир Зеленский выигрывает во втором туре и у Петра Порошенко, и у Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает РБК-Украина.

В частности, согласно данным опроса, моделирование второго тура дало следующие результаты: Юлия Тимошенко держит первенство в паре с Петром Порошенко (31% против 24%). В то же время, Владимир Зеленский - как в паре с Петром Порошенко (42% против 24%), так и с Юлией Тимошенко (37% против 24%).

Аудитория для проведения опроса - население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Опрос проводился 19-28 февраля 2019 года.

Согласно данным "Рейтинга", если бы президентские выборы в Украине проходили в конце февраля, самые высокие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

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