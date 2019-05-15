Политика

Три молодых украинских партии объединились для «сопротивления российскому реваншу»

Мещерякова Ольга 15 мая, 18:39

Украинские политические партии «Сила людей», «Украинская Галицкая Партия» и «Демократична сокира» стали партнерами. Отныне они будут координировать свою работу по «сопротивлению российскому реваншу» и продвигать демократические реформы.

Каждая партия будет работать самостоятельно, однако они будут координировать свою работу в тех ситуациях, где это не противоречит здоровой конкуренции, говорится в заявлении, обнародованном на странице партии «Сила людей».

Также на парламентских выборах партии распределят мажоритарных кандидатов так, чтобы от каждого одномандатного округа шел кандидат от одной из трех партий.

Подписанты отказываются от борьбы друг с другом, от публичной критики и грязных технологий ради победы. А еще сформируют единый пул наблюдателей и членов комиссий.

Меморандум является открытым, поэтому к нему могут присоединиться другие политсилы.

Украинская Галицкая Партия исповедует христианские и европейские ценности. Члены партии определяют себя как носители украинской национальной идеи, которые стремятся к воплощению «ценностей и идей».

«Демократична сокира» выступает за минимум ограничений для бизнеса и максимум свобод для граждан: за введение налога на выведенный капитал, легализацию услуг коммерческого секса и игорного бизнеса, отмена моратория на землю и тому подобное. «Демократична сокира» устраивала акцию «Бессмертный Грут» в противовес маршу «Бессмертного полка», посвященного Дню победы.

«Сила людей» исповедует демократические ценности и стремится увеличивать пространство справедливости и законности в обществе. От «Силы людей» на президентские выборы 2019 шел экс-расследователь Дмитрий Гнап, который впоследствии снял свою кандидатуру в пользу лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко.

Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться 27 октября.

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