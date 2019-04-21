Политика

ЦИК: на выборах проголосовали 61,61% граэжан Украины

Мещерякова Ольга 21 апреля, 22:15

Явка избирателей на выборах 2019 по состоянию на 21:00 воскресенья составила 61,61% по данным восьми избирательных округов из 199 по всей стране. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно информации, уже поступили данные об активности избирателей из 8 округов в 5 областях Украины и городе Киеве. Общее количество территориальных избирательных округов - 199.

Пока самая высокая явка в столице - 66,27%, и во Львовской области - 65,46%. В Донецкой области явка составила 55,32%, а в Луганской - 49,03%.

Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 кандидат в президенты Владимир Зеленский победил на выборах. За Зеленского проголосовали 73,2%, за его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 25,3%. Такие данные по состоянию на 18:00.

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