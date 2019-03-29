ЦИК: никаких штампов «выбыл» в бюлетенях не будет

На выборах президента 31 марта в бюллетенях будут имена 39 кандидатов. Ставить штамп «выбыл» напротив имен кандидатов, которые отказались от предвыборной гонки после 7 марта (последний срок отмены регистрации), не будут.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

«Учитывая указанные положения Закона отмечаем, что публичные заявления кандидатов на пост в президенты после 7 марта не имеют никаких правовых последствий. Итак, по состоянию на 28 марта ЦИК зарегистрировал 39 кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень по очередным выборам 31 марта 2019 для голосования в день выборов, которые остаются субъектами избирательного процесса», - отметили в ЦИК.

В Центризбиркоме также напомнили, что участковым комиссиям запрещено самостоятельно ставить штамп «выбыл», поскольку это считается порчей бюллетеня, что влечет за собой возмещение ущерба.

За четыре дня до выборов глава «Социалистической партии» Александр Мороз написал в Facebook о том, что снимает свою кандидатуру с выборов.

7 марта был последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК утвердила окончательный список претендентов на пост главы государства.

Музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти на выборы президента 31 марта и ответственно, а не «по приколу», проголосовать.