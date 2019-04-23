ЦИК обработала 100% протоколов: Зеленский получил 73,22% голосов

Опубликованы окончательные результаты выборов президента Украины: Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов.

Во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский получил 73,22%, а его оппонент и действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45%.

Явка избирателей во втором туре выборов составила 61,37%.

В ЦИК прогнозируют, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов. Крайний срок - 1 мая 2019 года.

До 3 июня должна состояться инаугурация нового президента.

Напомним, несколько фракций Верховной Рады уже объявили свои требования к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, который побеждает действующего главу государства.

А народный депутат Надежда Савченко в кулуарах Верховной Рады заявила, что не уйдет в оппозицию к Зеленскому.