ЦИК обработала 90.83% протоколов: 73,17% избирателей проголосовали за Зеленского

Центризбирком уже обработал 90.83% электронных протоколов голосования во втором туре президентских выборов. За Зеленского отдали свои голоса 73,17% избирателей, за Порошенко - 24,5%.

Владимир Зеленский обгоняет Петра Порошенко на более 48%.

Недействительными признаны 2,32% бюллетеней.

Явка избирателей во втором тура составила 62,07%. Для сравнения в первом туре явка избирателей составила 62,8%.

Окончательные результаты экзит-пола: Зеленский набирает 73,2% голосов избирателей, Порошенко - 25,3%. Испортили бюллетени 1,5% избирателей.

Порошенко уже признал победу Зеленского и поздравил своего оппонента по телефону.

Официальные результаты второго тура обнародуют до 4 мая. До 3 июня новоизбранный президент вступит в должность.