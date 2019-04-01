ЦИК обработала больше 90% протоколов: у Зеленского 30,25%, у Порошенко 15,95%

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,25% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 92,09% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,53%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,99%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 5,98%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,47%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,21%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,65%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый. Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Напомним, канадская неправительственная организация CANADEM, которая входит в число наблюдателей на выборах президента, оценила первый тур президентской гонки. Глава наблюдательной миссии организации в Украине Ллойд Аксуорти заявил, что голосование прошло честно и свободно.