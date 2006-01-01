ЦИК объявит результаты выборов до 30 апреля

Центральная избирательная комиссия объявит результаты второго тура выборов президента 30 апреля.

В пятницу ЦИК завершила прием оригинальных бумажных протоколов окружных комиссий об итогах голосования граждан на участках, сообщила секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая, пишут Украинские новости.

Следующим этапом должно стать составление протокола ЦИКа о результатах выборов президента.

По словам Бернацкой, подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля.

"Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков. Сегодня председатель комиссиии направила в суды запросы, чтобы предоставить нам эту информацию. Как раз закончится 5-дневный период на обжалование последних протоколов. Мы попросили предоставить нам информацию на 10:00 30 апреля и ориентировочно в 12:00 30 апреля мы объявим результаты", - пояснила она.

Если они будут объявлены 30 апреля, то инаугурация избранного Президента должна будет состояться не позднее 30 мая.