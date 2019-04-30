ЦИК официально объявила Зеленского победителем на выборах президента

Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Владимира Зеленского в выборах президента Украины.

По результатам второго тура выборов Зеленский получил 73,22% голосов избирателей (13 541 528 человек), принявших участие в голосовании.

Его оппонент Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 450 человек).

Общая явка во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля, составила 18 491 837 избирателей (61,37%).

Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов.

Напомним, Владимир Зеленский сменил имя в Facebook и теперь подписан на украинском. До сих пор он был в соцсети Владимиром Зеленским.