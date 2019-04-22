ЦИК: по данным 99% протоколов у Зеленского — 73,21%, у Порошенко — 24,46%

По итогам обработки 99% электронных протоколов, за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, а действующий президент Петр Порошенко набрал 24,46% голосов.

Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области. Там за Порошенко проголосовало 62% избирателей, за Зеленского - 34%, сообщает Центральная избирательная комиссия.

В Винницкой области голоса за Зеленского и Порошкнко составили 63% и 34% соответственно, в Волынской - 63% и 33%, Днепропетровской - 87% и 10%, Донецкой - 86% и 10%, Житомирской - 73% и 24%, Закарпатской - 80% и 16%, Запорожской - 86% и 11%, Ивано-Франковской - 54% и 42%, Киевской - 69% и 27%, Кировоградской - 80% и 17%, Луганской - 89% и 8%, Николаевской - 85% и 12%.

Одесская область показала такие результаты: 87% и 10%, Полтавская - 82% и 15%, Ривненская - 60% и 37%, Сумская - 82% и 15%, Тернопольская - 50% и 46%, Харьковская- 86% и 11%, Хмельницкая - 70% и 26%, Черкасская - 77% и 20%, Черновицкая - 75% и 21%, Черниговская - 77% и 20%, Херсонская - 82% и 15%, г.Киев - 60% и 36%.

Признаны недействительными 2,31% избирательных бюллетеней.