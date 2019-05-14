У украинского политзаключенного Балуха хотят забрать украинское гражданство

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого удерживают в российской колонии в Тверской области, написал письмо из штрафного изолятора.

Его опубликовала в Facebook активистка Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова.

Балух ей пишет, что в России у него пытаются забрать украинское гражданство. Ему не дали встретиться с консулом Украины. Россияне заявили, что считают Балуха гражданином РФ, потому что он прописан в Крыму.

«Весной, конечно, и не пахнет, ни в плоскости моих «взаимоотношений» с правосудием РФ, ни в окружающей атмосфере вечно холодной камеры ШИЗО, с мрачно-суровым пейзажем неба за решеткой и ознобом, который не проходит 24/7», - написал Балух.

А другой украинский политзаключенный Александр Кольченко, которого содержат в исправительной колонии № 6 в российском Копейске (Челябинская область), после пребывания на праздничные дни в штрафном изоляторе вернулся в отряд. В ШИЗО он находился с 30 апреля до 10 мая, сообщила Укринформу российская правозащитница Татьяна Щур. Кольченко посетил адвокат.

«В общем Саша чувствует себя нормально, настроение хорошее», - рассказала Щур.

Она также уточнила, что причиной последнего помещения Кольченко в ШИЗО было якобы употребление им «нецензурной лексики». Хотя, по ее словам, «Саша вообще никогда ее не употребляет». Татьяна Щур еще напомнила, что впервые Кольченко поместили в ШИЗО по этой же причине, а также за употребление жаргона - вместо слова «общежитие» он употребил слово «барак».

В апреле крымский «суд» увеличил срок наказания украинскому политзаключенному Балуху - судья решила считать срок его пребывания в СИЗО как день за день и тем самым продлила время содержания в колонии.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года в Крыму. Сотрудники ФСБ заявили, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - за то, что отказался снимать флаг Украины во дворе своего дома в Крыму. 16 января 2018 года Балуха признали виновным в хранении боеприпасов.

Балуха приговорили к пяти годам колонии по совокупности двух уголовных дел - о незаконном хранении оружия и взрывчатки и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 3 октября 2018 года «Верховный суд» Крыма смягчил приговор на месяц.