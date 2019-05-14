Политика

У украинского политзаключенного Балуха хотят забрать украинское гражданство

Мещерякова Ольга 14 мая, 13:51

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого удерживают в российской колонии в Тверской области, написал письмо из штрафного изолятора.

Его опубликовала в Facebook активистка Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова.

Балух ей пишет, что в России у него пытаются забрать украинское гражданство. Ему не дали встретиться с консулом Украины. Россияне заявили, что считают Балуха гражданином РФ, потому что он прописан в Крыму.

«Весной, конечно, и не пахнет, ни в плоскости моих «взаимоотношений» с правосудием РФ, ни в окружающей атмосфере вечно холодной камеры ШИЗО, с мрачно-суровым пейзажем неба за решеткой и ознобом, который не проходит 24/7», - написал Балух.

А другой украинский политзаключенный Александр Кольченко, которого содержат в исправительной колонии № 6 в российском Копейске (Челябинская область), после пребывания на праздничные дни в штрафном изоляторе вернулся в отряд. В ШИЗО он находился с 30 апреля до 10 мая, сообщила Укринформу российская правозащитница Татьяна Щур. Кольченко посетил адвокат.

«В общем Саша чувствует себя нормально, настроение хорошее», - рассказала Щур.

Она также уточнила, что причиной последнего помещения Кольченко в ШИЗО было якобы употребление им «нецензурной лексики». Хотя, по ее словам, «Саша вообще никогда ее не употребляет». Татьяна Щур еще напомнила, что впервые Кольченко поместили в ШИЗО по этой же причине, а также за употребление жаргона - вместо слова «общежитие» он употребил слово «барак».

В апреле крымский «суд» увеличил срок наказания украинскому политзаключенному Балуху - судья решила считать срок его пребывания в СИЗО как день за день и тем самым продлила время содержания в колонии.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года в Крыму. Сотрудники ФСБ заявили, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - за то, что отказался снимать флаг Украины во дворе своего дома в Крыму. 16 января 2018 года Балуха признали виновным в хранении боеприпасов.

Балуха приговорили к пяти годам колонии по совокупности двух уголовных дел - о незаконном хранении оружия и взрывчатки и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 3 октября 2018 года «Верховный суд» Крыма смягчил приговор на месяц.

Порошенко подписал закон о языке
15 мая
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О функционировании украинского языка как государственного». По словам главы государства этот закон «тщательно сбалансирован»...
Три молодых украинских партии объединились для «сопротивления российскому реваншу»
15 мая
Украинские политические партии «Сила людей», «Украинская Галицкая Партия» и «Демократична сокира» стали партнерами. Отныне они будут координировать свою работу по «сопротивлению российскому реваншу» и продвигать демократические реформы...
Филарет: внутри Украины церковь должна быть патриархатом, а снаружи митрополией
15 мая
Православная церковь Украины извне должна быть в статусе митрополии Константинопольского патриархата, а внутри - быть патриархатом, то есть Украинской православной церковью Киевского патриархата...
Экс-главу Нацгвардии арестовали детективы НАБУ
14 мая
Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова и двух должностных лиц «Укрбуда»...
Парубий подписал закон о языке
14 мая
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» во время пленарного заседания парламента...
У украинского политзаключенного Балуха хотят забрать украинское гражданство
14 мая
Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого удерживают в российской колонии в Тверской области, написал письмо из штрафного изолятора. Его опубликовала в Facebook активистка Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова...
Украинский ракетный катер тренировался в Черном море с британским военным кораблем
13 мая
Ракетный катер «Прилуки» Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с кораблем Echo Королевского Военно-морского флота Великобритании провели ряд тренировок в акватории Черного моря...
Генпрокуратура разбирается с давлением Порошенко на болеющих судей
13 мая
После неявки на обязательную квалификационную оценку из-за массовой болезни судьи Окружного административного суда Киева попросили Генпрокуратуру расследовать возможное давление президента Украины Петра Порошенко из-за решения судей о незаконности национализации ПриватБанка...
Суд отменил переименование улицы в Херсоне в честь Катерины Гандзюк
10 мая
Херсонский окружной суд отменил решение горсовета Херсона о переименовании улицы в честь активистки Екатерины Гандзюк, сообщает пресс-служба суда. «Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично, признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета в части слов «и дополнить раздел «Улицы» названием «ул...
Порошенко пришел на допрос по делу Майдана
10 мая
Президент Украины Петр Порошенко пришел на повторный допрос по делу о расстрелах на Майдане, заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк...
Украинского политзаключенного Кольченко отправили в ШИЗО на майские праздники
10 мая
Украинского политзаключенного Александра Кольченко на длительные майские праздники отправили в штрафной изолятор в связи с предпраздничным «усилением режима», сообщила российская правозащитница Татьяна Щур...