У Зеленского до сих пор не определились с кадровой политикой

В штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщили, что до сих пор не определились с кадровой политикой в случае победы на выборах 2019: только сейчас идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента.

"В СМИ появилась информация о назначениях, которые Владимир Зеленский якобы планирует после победы на выборах президента Украины. Обращаем ваше внимание, что эти сообщения основаны на домыслах и предположениях. Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали. Более того, они не будут кулуарными, ведь недаром мы спрашивали украинцев, кого они хотели бы видеть на ключевых должностях", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Зеленского.

В сообщении отмечается, что сейчас идет процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные должности, которые находятся в компетенции президента Украины.

"Кандидаты будут объявлены до голосования во втором туре, как и обещал Владимир", - сказано в сообщении.

Напомним, представители волонтерской организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association) прибыли в Киев и готовы взять анализы на наличие психоактивных веществ у кандидатов в президенты.

В Администрации президента уже заявили, что Порошенко приедет на «Олимпийский» и сдаст анализы.

История с анализами кандидатов перед дебатами: как все было

Предложение сдать анализы представителям Волонтерской антидопинговой ассоциации (VADA) перед проведенем дебатов в штабе Зеленского назвали полным абсурдом.