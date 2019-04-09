Политика

У Зеленского назвали имена основных экспертов и советников

Мещерякова Ольга 09 апреля, 23:20

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвала имена основных экспертов, советников и представителей на выборах 2019.

Среди представителей "Зе!Команды" спикер по вопросам избирательной кампании, эксперт по общественно-политическим вопросам Дмитрий Разумков, председатель предвыборного штаба и руководитель ООО "Квартал 95" Иван Баканов, идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, координатор Александра Корниенко, координатор диджитал направления Михаил Федоров и Святослав Юраш, сообщили в пресс-службе Зеленского.

В числе экспертов - бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер и бывший первый заместитель председателя Национальной телерадиокомпании Александр Харебин. Шульмейстер будет заниматься вопросами транспорта и инфраструктуры, а Харебин - информационной и языковой политикой, а также общеполитическими вопросами.

В расширенном списке также есть почетный президент и руководитель практики банковского и финансового права юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев, который курирует вопросы налогообложения, публичных финансов, банковского права.

Назван также председатель ОО "Всеукраинская организация "Зеленый фонд" Олег Бондаренко - экология, правовые вопросы.

Кроме того, среди новых имен в этом перечне заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета Александр Мережко - E-government и народовластия, основатель школы мэров и экс-претендент на пост мэра Хмельницкого Руслан Рохов - местное и региональное развитие, юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук.

В списке советников, как и раньше, включены бывшие министры финансов Александр Данилюк и экономразвития и торговли Айварас Абромавичус, а также экс-заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.

Напомним, дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты, заявил генеральный директор общественного вещателя Зураб Аласания.

Также перед дебатами предложение сдать анализы представителям Всемирного антидопингового агентства (WADA) перед проведенем дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского назвали абсурдом.

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