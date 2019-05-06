Политика

У Зеленского планируют объединяться в Раде с Тимошенко

Мещерякова Ольга 06 мая, 12:10

Бизнес-партнер и член команды Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что считает Юлию Тимошенко потенциальным партнером в процессе формирования коалиции в Верховной Раде потому, что она «патриотично настроенный человек».

На вопрос theБабеля, будет ли Зеленский после парламентских выборов объединяться с главой партии «Батьківщина» Юлией Тимошенко и лидером «Гражданской позиции» Анатолием Гриценко, он ответил: «Я уже говорил, что ни одна коалиция в Раде долго не держалась, потому что крючки, за которые они друг друга держат, - это портфели.

Мне бы хотелось придумать какой-то ход, чтобы коалиция создавалась не на основе портфелей. И я считаю, что Юлия Владимировна - патриотично настроенный человек. Договариваться надо на нормальных мотивах и помыслах, портфели вторичны».

Сергей Шефир опроверг информацию о создании нового объединения за Зеленского в парламенте, с которым связывают нардепа Валерия Писаренко - в прошлом человека из команды бывшего заместителя главы Администрации президента (АП) Виктора Януковича Андрея Портнова.

«Я слышал о нем, но не знаком. Сейчас многие ходят и говорят, что они от Зеленского, - это бред. Если кто-то такой приходит, можно сообщать нам. Как только мы сделаем какие-то назначения, можно будет не сюда звонить, а уже этим людям», - сказал он.

Шефир ответил на вопрос, кого из команды Порошенко новый президент считает эффективным и готов с ним работать.

«Нам понравилось, что происходило с полицией. Когда мы встретились с [главой МВД] Арсеном Борисовичем [Аваковым], он нам прямо сказал: «Я вообще не за вас, но буду делать все, чтобы выборы прошли честно и открыто», - отметил он.

На реплику, что Аваков не из команды Порошенко и никогда не симпатизировал ему, а имеет хорошие отношения с Коломойским, тот добавил: «Серьезно? Я не знал. Мне кажется, он о нем [Коломойском] иронично отзывается. В большой политике дружба ситуативная».

Напомним, 30 апреля после того, как Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины, Президент Петр Порошенко поздравил оппонента с победой и призвал продемонстрировать международным партнерам единую украинскую позицию.

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